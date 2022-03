Lemmiklooma võtmine ei ole naljaasi | Loomaarsti soovitused enne lemmiku koju toomist

PetCity podcast’i esimeses osas on saatejuht Kristjan Hirmol külas loomaarmastaja, -kasvataja ja -arst Elen Suvi, kes tegeleb loomadega nii kodu- kui ka tööelus. Elen on pikaaegne loomaomanik ja peab ka ametlikku Jack Russellite kodukennelit Sinikoer. Kõik see teeb Elenist just õige inimese nõu andma neile, kes alles mõtlevad uue pereliikme võtmise peale.