Kohe pärast sünnitust raseduseelsesse vormi? Kuus ema näitavad sünnitusjärgse aja reaalsust

Vahet pole, kas vaatame kuulsuseid või teisi naisi enda ümber, mõnikord võib olla uskumatult raske end mitte teistega võrrelda. Eriti kui keha endisesse vormi saamine läheb keerulisemalt kui oled osanud arvata. Aeglane kaalukaotus, venitusarmid ja välja veninud nahk võivad tekitada tunde nagu midagi oleks valesti - jagatakse ju peamiselt siiski pilte ideaalsetest kehadest.

Mida rohkem aeg edasi, seda enam võtavad sünnitusjärgse keha osas sõna ka kuulsused, mis ajendab omakorda ka tavalisi naisi oma kogemusi julgemalt jagama. Instagramis vastavate teemaviidete alt otsides hakkab silma tuhandeid postitusi, mis on pühendatud emade võitlusele dieedikultuuri ja surve vastu koheselt pärast sünnitust jälle endises vormis olla.

Mõistagi pole varasema vormi saavutamises midagi halba - vastupidi. Ent naiste jaoks, kelle jaoks on see keerulisem, võib vaid edulugude vaatamine panna neid tundma üksikuna. Jagamegi siinkohal tavaliste emade pilte, mis pole keskendunud mitte lõpptulemuseni jõudmisele vaid oma keha omaks võtmisele ja omas tempos liikumisele.

Hinda seda, mida su keha on teinud

Sabra Darling jagab selle pildiga avameelselt oma ebakindlust enda keha osas. "See pilt pidi olema minu "enne" pilt. Aga mida enam ma seda põlgusega vaatasin, seda enam leidsin ennast iseenda peale kuri olemas. Selles kehas kasvas inimene! Ma toitsin teda ja hoidsin teda turvaliselt. Ma vahetasin välja kogu oma toidulaua ja süstisin end ta nimel. Ma olen tänulik iga venitusarmi ja voldi eest. Mu keha on suurepärane!"



Lõpeta vigade otsimine