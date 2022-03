TUULI BLOGI: beebi nuttis gaasivaludes end hääletuks. Kas minu rinnapiim oligi selle põhjustajaks?

Rinnapiim ja rinnaga toitmine - tunduvad kõige lihtsamad ja inimlikumad asjad siin ilmas, kas pole? Ometigi valmistavad need paljudele raskusi ja kuhjaga süütunnet. Ma pole kohanud ema, kes ei tunneks süümepiinu, kui on sunnitud lapsele rinnapiimaasendajat andma. See on teema, millesse ma siiani eriti süvenenud pole, sest ma pole justkui olnud sunnitud, kuni tänaseni...

Tuuli Keinaste

19