Piimahammas ahju või haldjale padja alla? Milline on eesti laste suhe hambahaldjaga?

Nagu näha on igal perel omad kombed ja tavad. Kuigi ma ise hambahaldjast kui sellisest just üleliia palju ei arva, siis on mul ikkagi meeles ka alguses kirjeldatud elevus. Täpselt sama elevus, mida näen ka oma laste silmist, kui neil hommikul padja all hamba asemel raha on. Tõenäoliselt oleksid nad sama rõõmsad ka siis kui hamba asemel oleks seal komm. Muidugi tunduks see lähenemine mulle endale natukene veider, et kas peaks hambaid just suhkruga seostama hakkama. Põhimõte on ikkagi selles, et pole vahet, mis seal padja all on: laste jaoks on äge see, et vahepeal on juhtunud midagi maagilist, on toimunud vahetus. Ja maagiat vajame me kõik!