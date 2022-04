Autole sõideti tagant sisse, kaks last sees. Kindlustusfirma aga keeldus turvatoole hüvitamast! Kuidas käituda?

Leidsime 15 juhtumit, kus lapsevanemad on kindlustusseltsidega kimpus olnud. Turvatooli tootja ütleb, et avariisse sattunud turvatool tuleb igal juhul välja vahetada, aga kindlustusfirma, et pole vaja. Kummal on õigus? Mida teha, kui kindlustusfirma keeldub tooli hüvitamast?