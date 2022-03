TEA OMA ÕIGUSI! Eesti kindlustusfirmad keelduvad lapsevanematele avariilisi turvatoole hüvitamast. Kuidas käituda?

“Kindlustusfirmad hoiavad laste pealt kokku!” lahvatab lapsevanemate vestluses. Milles asi? Selgub, et Eesti kindlustusseltsid ei taha hüvitada avariisse sattunud laste turvatoole, kuigi tootjafirmad seda nõuavad.

Marianne mehe autole sõideti tagant sisse, tagumine auto sai koledaid vigastusi. Õnnetuse põhjustaja kindlusustusfirma haldur keeldus turvatooli hüvitamast. “Ta teatas, et kuna last autos polnud, kiirus oli võrdlemisi väike ning meie auto kahjustus nii minimaalne, siis nad ei näe mõtet turvavarustust välja vahetada.” Marianne võttis ohjad enda kätte. Ta asus end infomatsiooniga relvastama, sealhulgas kirjutas kohe turvatooli tootjafirmale Cybexile ja sai sealt vastuseks, et avarii hetkel autos olnud tooli ei tohiks edasi kasutada. Lõpuks nõustus kindkustusfirma Mariannele tooli hüvitama. “Kui nad oleks pehmema iseloomuga inimese otsa sattunud, oleks nad sellest turvavarustuse hüvitamisest kenasti mööda laveerinud,” arvab ta.

See pole kaugeltki ainus taoline vaidlus. Leiame alatest 2018. aastast 15 juhtumit, kui kindlustus on keeldunud turvahälli ja/või -tooli avariijärgselt hüvitamast, radikaalseim neist kirjeldus, mil auto põrkas maanteekiirusel kokku metsloomaga. Võtsime kõigi nende peredega ühendust ja pöördusime lapsevanemate murega Eesti Liikluskindlustuse Fondi poole. Mis õigused lapsevanematel selliste juhtumite korral on ning kas kindlustusseltsid tohivad jätta toolid lihtsalt hüvitamata?