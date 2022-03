Väikelaps kardab hambaarsti? Nõuanded, et esimene visiit mööduks võimalikult stressivabalt

Lapsele millegi lubamine, et tal pärast külastust midagi oodata oleks, on muidugi tore. Küll aga vali ka siin hoolega oma sõnastust. Mitmed vanemad valivad lähenemise: „Kui sa tublisti suu lahti teed ja ei nuta, siis ostan sulle hiljem jäätist!"

Muidugi kõlab see lapse jaoks motiveerivalt. Sellest hoolimata on selles lauses kaks probleemi.

Alustuseks on see sõnastatud preemiana nutmise vältimise eest. See tähendab aga seda, et sa annad lapsele alust uskumaks, et hambaarstil käimisega kaasnebki nutt. Kui ta pole aga kunagi varem hambaarstil käinud, ei oska ta ju veel midagi oodata ja tema suhtumine kujunebki välja sellest, kuidas talle ise asja presenteerid. Seega sõnasta see parem ümber ning luba lapsele väikest autasu kui ta näiteks ilusasti hambaarsti juhendamist kuulda võtab.