Audentese rahvusvahelisest koolist õpilaste pilgu läbi

Siin koolis saab õppida stressivabalt, leiab Eva: „Võin igal ajal abi küsida ja saan seda alati. Õpetajad on lahked ja selgitavad materjali hästi. Ma ei karda enam teha vigu ja olla mina ise.” Evelin juhib samuti tähelepanu mõnusale õhkkonnale: „Ma ei tunne ennast väljajäetuna isegi juhul, kui ei saa kõigist koolivälistest üritustest osa võtta. Õpetajatega saan ka väljaspool tunde rääkida kui sõpradega ning kõik on mõistvad.”

Keete-Lumina ja Eva otsisid samuti kooli, kus saaks ennast välismaa ülikoolis õppimiseks parimal moel ette valmistada. Evale oli tugev argument seegi, et siinset rahvusvahelist kooli soovitas tema parim sõber. Evelin otsustas tulla rahvusvahelisse kooli esiteks seepärast, et koolitee oli juba tuttav ja ta oli IB õppest palju head kuulnud. Ühtlasi meeldis talle võimalus õppeaineid ise valida. Anna lisab, et Audentese valimine on olnud parim otsus, mille ta teha sai: „Õpetajad ja teised töötajad on hämmastavalt toredad ning suhtlevad õpilastega avatult.”

Kui räägime põhjusest, miks valisid asjaosalised just Audentese rahvusvahelise kooli, siis ütleb Anna, et esiteks on IB diplom – kui sellel on muidugi head hinded – võti peaaegu igasse maailma ülikooli. Teiseks lihvib ta oma inglise keelt ja kolmandaks avardab kool kultuurilist silmaringi, sest siin saab kohtuda inimestega üle maailma.

„Audentese rahvusvahelise kooli õpetajad tõesti hoolivad oma õpilastest ja annavad endast parima, et õppimine oleks meeldiv tegevus. Kuigi kooli programm on mahukas ja õppimine nõuab palju aega, muudab üleüldine õhkkond koolis veedetud aja toredaks ja huvitavaks,” räägib Keete-Lumina ning lisab siis: „Kuna kooli tiim on toetav ja asjatundlik, ei tekita õpingud liigset pinget. Stressi maandamiseks on loodud isegi eraldi puhkeruum, kus saame aja maha võtta ja vabal ajal kodutöid teha. Meie kool on äärmiselt tolerantne ja austab igaüht.” Anna märgib, et eri riikide õpilased muudavad kooli õhkkonna huvitavamaks ja lõbusamaks: „Võimalus palju õppida eri kultuuride kohta on mulle alati meeldinud.”

Programm toetab edasist õpiteed ja karjäärivalikut

Kuna õpilane koostab meie koolis individuaalse õppekava, on igaühel võimalik hakata juba gümnaasiumis liikuma enda unistuste poole. Keete-Lumina näiteks soovib edasi õppida meditsiini, seepärast on tema valinud kõrgema taseme õppeaineteks bioloogia ja keemia. „Pikas perspektiivis näen ennast traumakirurgina. Kuna õpin põhjalikumalt ka ärijuhtimist, olen mõelnud luua tulevikus oma ettevõtte,” lisab ta.

Evelin on valinud need õppeained, mis talle tõesti meeldivad ja mis toetavad tema võimalust õppida ülikoolis füsioterapeudiks. Ta kavatseb anda endast praeguses koolis maksimumi, aga samas mitte üleliia närveerida. „Kursuse „Theory of Knowledge” tundides olen õppinud, et enda parima versiooni kallal töötame terve elu ja ideaalse versioonini me ei jõuagi. Mina kui perfektsionist tegutsen selle nimel, et lasta end veidi lõdvemaks,” räägib Evelin.