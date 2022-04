Vilkurite saatel haiglasse

See oli aasta tagasi ühe kevadise nädalalõpu eel, mil tahtsime Lõuna-Eestisse sõita. Öömaja oli kinni pandud ja plaanid paigas. Reede hommikul tegin Aaroniga, kes oli siis 1 aasta ja 11 kuud vana, käruga pikema jalutuskäigu. Imestasin, et ta jäi vankris üpris kiirelt magama. Kuna ta magas lõunaune varem ära, otsustasin, et pärast uinakut sõidame rongiga linna vanaemale-vanaisale külla. Õhtul tuli mees meile järele ja Aaron jäi ka tagasiteel autos tuttu. Ma ei osanud kahtlustada, et lapsel midagi viga on, sest autos jääb ta alati magama. Muus osas oli ta rõõmus ja täiesti tavapärane. Miski ei andnud aimu, et järgmisel hommikul ärkame haiglas tilguti all.