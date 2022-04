Ukraina käekäik puudutab meid kõiki

Sotsiaalmeedia on minu eluga kaasas käinud ligikaudu kümme aastat. Nagu paljudel teistel, algas kõik ühest pildist, millel oli peal kahtlase väärtusega filter. Nüüdseks on sellest välja kasvanud kanal, mis on täis moodi ja disaini, mind ennast ja minu väärtusi.

Moeajakirjaniku ja -toimetajana moodustab suurem osa mu kajastustest muidugi kõik sellega seonduv – pildistamised, moeetendused, üritused ja stilistika­tööd. Oma pere kohta ei kipu ma ülemäära palju postitama, ent kui meie kolmeaastane Hedda jääb kaamera ette täpselt nii autentsena, nagu ta igapäevaelus on, ei jäta ma seda jagamata. Talle meeldib kaamera ja ta annab rõõmuga mulle loa temast pilte jagada.