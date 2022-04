Rubi meile stressamiseks aega ei jäta

Kohtun Tomi (45) ja Anni Rahula (35) ning nende peagi viieseks saava tütre Rubiga ühel varakevadisel pühapäeval Tulbi foto­stuudios. Käib tihe sagimine ja laual on värsked maasikad. “Issiga koos ostsime,” teatab Rubi, pistes marja põske. Tüdruk on esiti veidi häbelik, aga peagi haarab mul käest ja palub, et temaga peegli ees keerutaksin. Anni ja Tomi on kaamera ees tõelised profid ning paari suur armastus tütrekese vastu ei jää kellelegi märkamata.

Pole saladus, et Rubi oli Rahulate peres kaua oodatud laps. Tomi ja Anni ootasid oma beebit viis aastat ning tegid läbi uskumatu hulga ebaõnnestunud kunstliku viljastamise katseid. “Meil võiks olla 15 last 5 aasta peale,” kirjutas Anni 2018. aastal raamatus “Tule meie juurde”, kus paar jagab avameelselt oma IVFi teekonda.

Anni ütleb, et on väga inimeste inimene, kellele meeldib sotsiaalmeedias nii teisi jälgida kui ka ise tegutseda. “Mulle annab energiat väljapoole elamine ja suhtlemine,” tunnistab naine, mistõttu jagab küllaltki avatult oma igapäevategemisi.

Anni ja Tomi tunnistavad, et ei ole oma pere suurusele siiani joont alla tõmmanud ning on teinud mitmeid katseid, et Rubi saaks õe või venna. “Kõik asjad tulevad aga siis, kui nad peavad. Või natuke hiljem,” möönab naine.

Et nende puhul tuleneb viljakusprobleem Tomi mootorrattaõnnetusest,