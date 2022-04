Lembi, milline isa on Vello?

Lembi: Meie peres oli viis last ja meil on ema-isaga olnud teistsugune suhe kui tavaperekonnas. Oleme beebist saati esinenud ja meil on alati olnud vanematega nii-öelda tööalane suhe. Käisime lapsena terve perega tsirkusetuuridel Itaalias, Hispaanias, Marokos, Portugalis, Horvaatias ja Sloveenias. Eks nad on ikka alati ema ja isa ka olnud, ent kuna lapsi oli viis, siis iga laps eraldi palju tähelepanu ei saanud, päris palju kasvasime ise.