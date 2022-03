Nutika ema avastus: efektiivne ja toimiv nipp, kuidas kadunud laps kiirelt üles leida!

Esimene ja väga oluline asi on naise sõnutsi alati meeles pidada, mi su lapsel seljas on. Naine seletab, et enamus inimeste meetod kadunud lapse otsimiseks on tema eesnime hüüdmine ja/või vaikuses ringi jooksmine. Jes ütleb, et toimida tuleks just vastupidiselt. Lapse nime hüüdmine ei aita, sest sellele oskaks reageerida vaid laps ise. On aga teada, et ühtsuses peitub jõud! Seega soovitab naine last otsida alustuseks võimalikult valjult ning teiseks hüüda lapse nime asemel välja hoopis kirjeldust tema riietusest ja välimusest. Hüüa välja lapse sugu, vanus, juuste värv, mis värvi riided tal seljas oli ja kõik muu, mis teda teistest eristab. Liigu ringi last otsides ja korda lapse kirjeldust järjepidevalt ning võimalikult valjult. See jääb inimestele kõrva ja nad hakkavad ka enda ümber tähelepanelikumalt ringi vaatama.

Ühtlasi mõjub selline otsimisviis ka ettevaatusabinõuna. Juhul kui on juhtunud kohutav stsenaarium ja keegi on lapse halbadel kavatsustel endaga võtnud, ei soovi ta tõenäoliselt temaga enam edasi minna kui kuuleb, et keegi kõva häälega lapse välimust kirjeldab ja on teada, et inimesed on just nende tundemärkidega last otsimas. Lihtsalt nime hüüdmise puhul jääb laps kordades anonüümsemaks ja röövijal on temaga kergem minema pääseda.

Jes Martini rõhutab, et säärases olukorras tuleb unustada igasugune valehäbi vali olemise pärast. Hirmul teiste pilkude ees pole selles situatsioonis kohta. Jah, tõenäoliselt ei saa inimesed esialgu aru, miks ja mida sa karjud, aga väga ruttu jõuab mõistmine ka nendeni ja siis on kõigist nendest inimestest sulle suur abi.

Laste uudishimulikkuse vastu ei saa