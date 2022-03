TUULI BLOGI: elasin vaid lapsele ja unustasin ära nii mehe kui iseenda..

Oled sa kuulnud väljendit, et kui lennuk hakkab alla kukkuma peab esmalt hapnikumaski ette panema endale ema, ja alles siis ema lapsele? Kui emal pole hapnikumaski ees, ei saa ta ka last päästa. See sama toimub tegelikult emade igapäevaelus. Ema tühja tassi tõttu kannatab kogu pere, kaasa arvatud ema ise. Mitte ainult emal, ideaalis võiks olla täidetud ka mehe-naise omavaheline tass ning pere ühiselt veedetud aja tass. Seega on neid tasse, mida täita ütlemata palju.