Z-generatsioon Ukraina sõjast: viimased aastad on meie usaldust palju muutnud. Kuulan nüüd pigem üliõpilast kui mingit vana inimest, kes töötab üheksast viieni

Kust leiab Z-generatsioon sõja kohta infot ning mille alusel otsustavad adekvaatsuse üle? Kui palju nad omavahel teemat arutavad ja kas nende eakaaslaste seas on palju neid, kes usuvad vene meediat? Neil ja paljude teiste küsimuste teemal vestlevad viis noort.

TikTok ja Instagram on minu ja ilmselt paljude teiste minuealiste inimeste jaoks veidi võõrad. Kas nendest kanalitest saab päriselt adekvaatset infot sõja kohta?

Mattis: Sõltub. Info liigub nii kiiresti ja ei jõuta kõike kohe maha võtta. Seal on videoid, milles sa saad näha asju, mida näeks ainult Tor dark webis. Aga seal on ka valeinfot. Vahet pole, mis juhtub, alati on inimesi, kes tahavad olukorda enda heaks ära kasutada. Kurjad inimesed eksisteerivad alati. TikTok ja Instagram on kohad, kust noored saavad palju infot. Nad ei otsi seda, see lihtsalt visatakse neile ette. Me ei ole perfektsed valeinfo tuvastamises. Näiteks väga paljud annetasid Ukraina heaks fondi, mis oli võlts, ja kogu see raha kadus ära. See oli küll suur oopsie! Aga kui meile mõlemale visatakse informatsiooni pihta, siis meie, nooremad, oleme kiiremad sõelumisel, kas see on tõene või mitte. Ma saan aru, miks inimesed ütlevad, et sotsiaalmeediast ei saa pärisuudiseid, sest enamasti ei saagi. Need pole vormistatud uudised, vaid lihtsalt karm tõde.

Kas te olete nendes kanalites näinud ka selliseid kujutisi, mida te poleks tahtnud näha, näiteks laipu ja verd?

Kirte-Lee: Selliseid asju TikTokis ei ole. Kui minna süngematesse portaalidesse, siis on, aga seda saab ju otsustada, kas sa lähed sinna või mitte.

Mattis: Seal on väga palju selliseid asju, mis on – vabandust väljenduse eest – fucked up shit. Saab minna kohtadesse, kus on kõige hullemaid asju. Näiteks kannatajad on filminud oma lähedaste laipu. On ka videoid, kuidas 18aastane ukrainlane, kes on nii šokis, et ei tea mida teha, filmib seda, kuidas venelasele kuul pähe lastakse