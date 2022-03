Mis vanuses oleks õige beebist öösel eemal olla? Väsinud ema: jätsime kahekuuse beebi ööseks sõprade juurde

Teoorias ilus, aga üleväsinud ja kroonilises unepuuduses vaevlevate vastsete vanemate jaoks kuigi mitte lohutav. Mida teha, kui oled paarikuuse beebi kõrvalt juba ise kokku varisemas ja ainuke, mis võiks aidata, on üks öö, mil saaksid kümme tundi järjest magada? Valem annab ju selgelt märku, et seda tehes teed liiga beebile. Kumb on aga beebi jaoks hullem: kas öö vanemate poolt usaldatud inimesega või üleväsinud ema-isa?

Mõned lapsevanemad jõuavad enda jaoks sobiliku vastuseni üsna kergelt. Teistel on raskem. Tahaks endale aega, aga samas ei taha seda teha last ohvriks tuues. Võib-olla polegi siin õiget vastust?

Kahekuune beebi ööseks sõprade hoida

Marian, kes ütleb, et on väga suure unevajadusega, oli terveks ööks oma tütrest eemal kui too oli kõigest kahekuune. „Meie sõbrad, kellel on neli last, pakkusid selle ise välja," meenutab naine.