Kaval nipp: just nii saad vähemalt veerand tundi laste kõrvalt puhata

Kuigi paljude meelest pole võib-olla laste ninapidi vedamine ilus, on see mõnikord peaaegu ainus meetod saada endale väga vajalik puhkehetk. Kati nipp selle jaoks on lihtsamast lihtsam: kalla kraanikaussi veidi puhastusvahendit, et ruum lõhnaks nagu oleksid just koristanud ning aseta seejärel mopp ukseavasse. Nüüd ei jää üle muud, kui lastele teada anda, et pesid just põrandat ja nad ei tohi tulla kuniks see on kuiv. Kavala triki miinuspool on muidugi see, et see toimib ainult lastega, kes on juba piisavalt suured, et juhiseid järgida.