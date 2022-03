NULA PODCAST: E-lapsehoidja annab kodust töötavale vanemale vähemalt tund aega rahu

KideoCall on paindliku lapsehoiuteenus, kus lapsevanem saab võtta ajaakna iseendale. Laps saab samal ajal pühendunud mängukaaslase, kes lähtub konkreetsest lapsest ja ta huvidest, pakub aktiivset tegevust ning suhtlusvõimalust. Tänaseks on loodud toimiv platvorm, mille taga on lastega töötavate spetsialistide võrgustik. KideoCall on viinud läbi ligi 400 e-hoidu.