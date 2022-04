Loe, millised on lastesõbralikud hambakliinikud

Ausus, pühendumus, professionaalsed oskused ja patsiendi heaolu on väärtused, mis juhivad Sakala Hambaravi igapäevast tööd. Siinsete arstide kompetents on suur ja hõlmab kõiki hammaste tervisega seotud valdkondi.

Just seepärast soovitavad Läänemere Hambakliiniku lastehambaarstid kõigil lapsevanematel hoolitseda oma laste hammaste eest juba väikesest east peale ning käia regulaarselt hammastekontrollis. Nad panevad vanematele südamele: „Ka piimahambad võivad valutada ja vajada ravi, nagu jäävhambadki. Ka neil on juured ja närvid. Kindlasti käige vähemalt kaks korda aastas hambaarsti juures kontrollis.” Läänemere Hambakliinikus Mustamäel saab laste hambaarstile vastuvõtule tulla ilma pikkade ootejärjekordadeta!

Läänemere Hambakliinik on kliinik, mis pakub hambaraviteenuste laia spektrit ja kompleksravi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Eriti oluliseks peavad nad laste hambaravi alustamist varajasest east. Lapse hammaste ilu ja tervis on vanemate kätes. Tähelepanelik hoolitsus ja profülaktika aitavad hoida hambad lumivalgete ja tervetena ning lapsepõlves omandatud hammaste hügieeni alased oskused tagavad hammaste tervise pikkadeks aastateks!

Üks ebameeldiv kogemus noores eas võib hambaarstihirmu tekitada pikkadeks aastateks. Siin on nimekiri lastesõbralikest hambakliinikutest, kelle südameasjaks on laste heaolu ja hammaste tervis. Lisaks on kõikidel mainitud kliinikutel leping haigekassaga, mis tähendab, et hambaravi lastele ja alla 19-aastastele on neis tasuta.

Sakala Hambaravi pöörab oma töös suurt tähelepanu patsiendi mugavusele. On teada, et väga paljud, eriti just lapsed ja noored, tunnevad hambaarsti juurde minnes suurt ärevust ja hirmu. Sakala Hambaravi teeb omalt poolt kõik võimaliku selle leevendamiseks: hambaravi teostatakse nii üldnarokoosis kui ka sedatsioonis.

Naerugaasiga sedatsioon on uus teenus, mis on mõeldud ennekõike lastele, aga ka täiskasvanutele, kellele hambaravi ärevust ja hirmu tekitab, kuid kes on siiski koostöövõimelised. Anestesioloogi valve all manustatakse naerugaasi õiges vahekorras hapnikuga segatuna läbi spetsiaalse ninale asetatava maski. Patsiendil tekib kerge, soe ja lõõgastunud tunne ning hambaravi on talle oluliselt meeldivam. Naerugaasiga sedatsiooni saab olemuselt üldnarkoosist veidi turvalisemaks pidada ja Sakala Hambakliiniku tegevjuhi Hendrik Kiige sõnul annab uus teenus arstidele unikaalse võimaluse pakkuda ohutumalt laste hambaravi.

Lisaks pakutakse Sakala Hambaravis ravi ka üldnarkoosis, seda nii lapspatsientidele kui ka täiskasvanutele. Kuigi narkoosi kasutatakse eelkõige mastaapsemate kirurgiliste sekkumiste puhul, on üha sagedasem põhjus taolise ravimeetodi kasutamiseks väga suur hirm hambaravi suhtes. Narkoosis hambaravi on lisavõimalus, kui muud variandid ammenduvad – tavaliselt vajab see üht visiiti ja nõuab minimaalset patsiendipoolset koostööd.

Koduleht: www.sakalahambaravi.ee

Telefon: +372 5335 9966

Aadress: Kotka 12, Tallinn

Tegevusluba: L03142

Pirita Hambaravi – esmaabist uusima tehnoloogiaga loodud implantaatideni

Pirita Hambaravi arstid teevad Merivälja teel asuvas kliinikus kõrgel tasemel kõiki protseduure, mida hambaravis vaja võib minna. Esmavisiidil teeb hambaarst vajalikud läbivaatused ja uuringud ning annab patsiendile tagasisidet hetkeolukorra kohta. Pärast hammaste tervise kaardistamist lepib arst patsiendiga kokku edasised sammud. Võimalik on leida lahendus ühele konkreetsele hambamurele või näiteks jätkata kunagi pooleli jäänud ravi.