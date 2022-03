Vahvad mängutoad, kus pidada lapse sünnipäevapidu!

Torela on põnev mängutuba Põhja-Tallinnas Telliskivi ja Ristiku tänava ristmikul – Kalamaja ja Pelgulinna kohtumispaigas. Nagu nimigi ütleb, jagub peoruumi 185 ruutmeetril toredat tegevust lastele beebieast kaheksanda eluaastani välja.

Sealne mängutuba on justkui omaette rohemaailm – peale selle, et tuba on mõnusates rohelistes toonides, on kõik mänguasjad loomade ja loodusega seotud. Üdini lapsesõbralikud ja arengut soodustavad lelud aitavad lapsel kasutada nii oma loovust kui ka tugevdada musklit.

Mängutoas saab hullata kahekorruselises mängumajas, milles on neli tuba: diskotuba, pehme pesa, kostüümituba ja mänguköök. Saab ronida mööda seina, sõita ringi autodega, mängida kuulimänguga, aga muidugi ka liugu lasta ja pallimeres hullata. Veel on mängimiseks suur laud Lego Duplo klotsidega. Selleks et mängutuppa saaksid lustima tulla ka päris pisikesed, on mängutoas eraldi aiaga piiratud beebinurk eakohaste mänguasjadega ning privaatne ruum emadele ja beebidele imetamiseks ning mähkimiseks.

Kõigi lapsevanemate rõõmuks leiab peokohast kööginurga kogu tehnikaga ja olemas on ka bambusest korduvkasutatavad nõud. Samuti on Torelas pidu korraldades kindlasti abiks sealne lisateenuste valik, mis oma 22 erineva teenusega on üks linna suurimaid. Valikust leiab kõike – õhtujuhist ja mustkunstnikust näomaalingute ja popcorn'i- või jäätisemasinani.

Kohtumiseni toredas Torelas!

Alibaba

Alibaba mängumaad asuvad Pirital kõrgelt hinnatud rajoonis, kust meri on ainult kiviga visata. Just looduslähedus, rahulik ja turvaline piirkond, aga ka hea transpordiühendus, esimene korrus, suured vitriinaknad, tasuta parkimine maja ees ja kaldtee olemasolu teevad sellest väga mugava peokoha nii korraldajatele endile kui ka nende külalistele.