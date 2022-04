Kuidas lapsi restoranis lõbustada? Eesti Lasterikaste Perede Liit on tulnud välja hea lahendusega!

„Piinlikult tavapäraseks on saanud vaatepilt, kus restorani laua taga istuvad kas lapsed või kõik pereliikmed ninaotsad telefonis. Ometi on restorani minek sündmus ja võimalus veeta ühiselt kvaliteetaega. Tegeluskomplektiga soovime peredele anda inspiratsiooni, et panna tunniks-kaheks ülejäänud maailm pausile ning olla restorani külastades rohkem kohal," ütles Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.

„Hariva Ampsu" ideekonkurss on osa peresõbraliku toidukoha kampaaniast, millega kaardistab liit igal aastal peresõbralikke toidukohti üle Eesti. Kui mullu kandideeris vastavale märgisele 39 kohvikut ja restorani, siis sel aastal juba 62 toidukohta üle Eesti.

„Peresõbralikus toidukohas on oluline roll ka arendavatel mängudel ehk nn harivatel ampsudel. Toidukohtade igapäeva tegevuste hulka ei kuulu mängude loomine, vaid toidu ja sõbraliku teeninduse pakkumine. Tegeluskomplektiga loodame aidata toidukohtadel seda väikest, aga väga olulist peresõbralikku punkti täita," lisas Õunap.

„Hariv amps" koosneb neljast unikaalsest mängust, mis sobivad ühiseks mängimiseks kõikidele pereliikmetele. Igat mängu on võimalik mängida mitut eri moodi, mis muudavad need põnevaks ka mitmendal mängukorral. Mängude ehk võidutööde autoriteks on Aneth Tuurmaa, Mariliis Pruul ja Maris Eiser.

Kahe lapse ema, mänguterapeudi ja kohalolu tegeluslehtede idee autori Aneth Tuurmaa sõnul oli harivate ampsude loomisprotsess mõnus rännak tagasi lapsepõlve, kui sai vanematega kohvikus toitu oodates ajaviiteks tegevusi välja mõelda. Tuurmaa loodud kohalolu tegeluslehed aitavad nii lapsel kui täiskasvanul olla rohkem keskmes ning pöörata toidukohta külastades tähelepanu enda ümber toimuvale.