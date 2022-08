PODCAST | Armastatud blogija antidepressantidest: arvatakse, et neid ravimeid võttes päris normaalne olla ei saa

„Olin närviline ja paranoiline. Tundsin, et minust ei hoolita, et mees tõstab mu peale häält, tegelikult oli muidugi vastupidi. Mees ütles mulle pidevalt, et ma otsiksin abi. Mina raiusin vastu, et mul ei ole midagi viga. Kui lõpuks arsti juurde jõudsin, selgus, et olen sügavas depressioonis,“ jutustab Eveliis.