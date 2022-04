Tahad, et laps õpiks enda järelt asju ära panema? 5 soovitust, mille abil last julgustada ja õpetada koristama!

Paljud vanemad arvavad, et lapsed pole suutelised enda järgi koristama, aga tegelikult on juba umbes pooleteiseaastased lapsed suutelised asju iseseisvalt ära panema. Sinu asi on lapsele iga asja jaoks õige koht kätte näidata.

Kui juba pisikest last harjutada enda järelt asju ära panema, saab sellest ruttu tema jaoks normaalsus ja tavaline asi, mida teha, kui kindla asjaga mängimine on lõpetatud. Lapsed hakkavad mõistma, et nad võivad mängida millega tahavad kuni nad selle hiljem ka oma kohale tagasi panevad. See komme teeb sisseharjutatult elu lihtsamaks nii vanemale kui lapsele.

Võta välja ainult asjad, mida on lihtne tagasi panna

Lapsed võivad kodus end lihtsasti mängima unustada ja mänguasju üksteise järel põrandale kuhjata. Kui on aeg asjad ära panna, võib segadus tunduda juba üle mõistuse suur. Sel juhul pole ka ime, kui laps muutub pahuraks kui tal palutakse koristada. Ülesanne on tema jaoks lihtsalt liiga keeruline.

Seega soovitab Montessori lastel mängimiseks võtta ainult neid asju, mida nad saavad hiljem ka ise oma kohale tagasi panna. Samuti on oluline õpetada last asju ära panema kohe, tehes selgeks, et ühe asja ära viimine on palju kiirem ja kergem, kui hiljem juba suurema segaduse kraamimine.

Igale asjale oma koht

Lapsed vajavad oma elus korda ja rutiini. See hõlmab ka mänguaega. Kui asjadel pole oma kindlat kohta, on lapsel ka keeruline mõista kuhu ta midagi panema peaks. Seega oleks hea lapse erinevad mänguasjad-vahendid vastavalt sorteerida ja luua igale kategooriale oma kindel koht. Nii on koristamine ja ka hilisem asjade leidmine lapse jaoks kordades lihtsam. Oma koht võiks olla klotsidel, nukkudel, autodel, pusledel, muusikariistadel.