Aina enam koolinoori on võtmas seisukohta, et suitsetamine on nõme. Kõlab ju toredasti, eks! Paraku on siin varjupool: enamasti peetakse silmas tavalisi sigarette. Aina enam võib näha ka üsna lapseohtu teismelisi jalutamas ringi ning puhumas välja magusa lõhnaga tossupahmakat. Uue generatsiooni suitsetamisharjumused on ehk teised, aga probleem sama: nikotiinisõltuvus.