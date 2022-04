Ekspert: lugege etikette ja jälgige, mida endale sisse sööte või joote

Naturaalsed mahlad aitavad kiire elutempo juures elu lihtsamaks muuta. Hommikupudru või smuuti maitsestamine PURE mahlaga võtab vaid hetk aega, sest tüütu mahlapressimine pole enam vajalik. „Lastele ja noortele soovitatakse päevas süüa viis peotäit puu- ja köögivilja, kaks portsjonit sellest puuvilju. Filtreerimata viljalihaga mahl saab edukalt täiendada puuvilja valikut," sõnas Tõnise. „Võib öelda, et tarbija on meie apelsinimahla enda jaoks üles leidnud, see on üks eelistatum mahl hetkel."