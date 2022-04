„Silmad, kõrvad, suu, käed, jalad...“ nimetab teises klassis õppiv ukraina tüdruk Maria mulle eesti keeles kehaosi. Seejärel loetleb ta numbreid ühest kümneni. Maria ja Oksana on eestikeelses koolis õppinud nädala.

Tallinna Südalinna Koolis on selle nädala keskpaiga seisuga 23 ukraina last, esimest kaheksanda klassini. Ühendust võtsid ka mõned üheksanda klassi õpilaste vanemad, ent