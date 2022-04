Kas isadele on tõesti madalamad ootused? Nördinud mees: kiitus oma lapsega õues käimise eest on isade alavääristamine

Minu abikaasa pole ainuke. Ka kahe tütre isa Allan nendib, et käies tütardega kohvikus, saab ta tihtipeale teenindajatelt sooja naeratuse ning kiitvad sõnad. „Muidugi on tore kiita saada, aga see võiks ikka asja eest olla. Ega isad pole ju vähem lapsevanemad kui emad, et neile peaks kehtima madalad standardid ja lapsega õue minek vääriks juba pjedestaalile tõstmist," pahandab mees.

Miskipärast kipub sageli aga just nii olema. Emalt oodatakse igakülgset eneseohverdust, enda tagaplaanile seadmist ja igal võimalikul hetkel lapsega tegelemist. Aga isad? Nende latt on kummalisel kombel seatud üsna madalale.