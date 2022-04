PERE JA KODU APRILLINUMBER ON ILMUNUD

“Soovisime algul kaht järjestikust last. Nüüd aga oleme tänulikud, et meil on olnud nii palju üks ühele aega vaid Rubiga,” usaldavad Anni ja Tomi Rahula elu õiglast kellaseierit. Mis siis, et saatus on neile ka üksjagu kivisid teele pildunud.