PERE JA KODU APRILLINUMBRIS | Mida teha, kui mudilane lubab su pea puruks lüüa?

Seekordses “Puudutab” rubriigis vestles meie ajakirjanik Katariina kahe ukraina emaga, Vika ja Nataliaga, kes põgenesid siia, et oma lapsi päästa. Katariina ütleb, et see on kõige enam hinge läinud lugu, mille ta on iial kirjutanud. Mõistan teda – see on ääretult liigutav, kuidas nad räägivad ajast, mil olid lastega sõja eest keldris peidus, kuidas pidid oma mehed maha jätma ja võõrsile tulema ning kuidas nüüd ootavad üle kõige, et saaksid tagasi koju... koju, mille kohta nad isegi ei tea, kas see enam füüsiliselt alles on.