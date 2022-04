Lastele rahatarkusest rääkiva lauamängu looja: mida varem lapsele rahast rääkida, seda parem

„Mul on endal terve kapitäis lauamänge ja nende seltsis veedame suure osa õhtuid," sõnab kahe lapse ema ja ALPA Kidsi tegevjuht Kelly Lilles, kes räägib enda lastega rahast tihti. „Kui palju miski maksab, miks iga reklaami peale poodi ei peaks tormama, mis ohtu mõttetud plastikust mänguasjad meie loodusele kujutavad ja nii edasi."

Huvi rahateemade vastu tekib lastel juba 5-6 aastaselt

Milline on tark viis oma rahaga toimida ning mil määral mõjutavad otsuste tegemist emotsioonid ja teiste käitumine? Kui ikka sõber tahab alati oma raha ruttu ära kulutada, kas mina peaksin käituma samamoodi? Miks on hea, kui osa rahast jääb tagavaraks?

Koolitee alustamisega kaasneb iseseisvumine ja ise otsustamine. Millal minna puhvetisse-poodi, kui palju võtta raha kaasa ja kus seda turvaliselt hoida? Kuidas teha nii, et esimese päevaga kõik raha otsa ei saaks - need on küsimused, mis tekivad esimese klassi lastel. Sageli ka veel enne seda, kui esimene koolikell kõlab.

"Mida varem lapsele rahast räägitakse, seda parem. Loomulikult tuleb seda teha läbi selliste teemade prisma, mis on lapsele arusaadavad. Seepärast on ka küsimused mängus väga elulised ja sellised, millega laps oskab end seostada," usub Triin Ott, üks mängu autoritest, kes igapäevaselt töötab finantsettevõttes Admirals.

Rahatarkuse lauamängus on neli erinevat kategooriat, et anda lastele võimalikult palju mitmekesist teadmist: kulutamine, kogumine, asjade väärtus ja soov versus vajadus. Viitab mängu pealkirigi sellele, et kompass on justkui teejuht rahatarkuse maailmas.

Rahatarkus hõlmab iduettevõtjast Kelly arvates tarbimisharjumusi, majandust ja palju muud: „Rahatarkus on minu jaoks suures osas ka elustiili ja isiklike veendumuste küsimus. Kas see on rikas, kelle kõik riided on kalli firmamärgiga, luksuslik liisitud auto ja kodulaen sama üüratu nagu hirm kaotada töö? Või on rikas see, kellel on aega olla perega ja vaba valik, kus, millal ja kellega töötada?"