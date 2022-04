Selle kevade parimad outletileiud

Didriksons kevadjoped

Didriksons on tuntud ja palavalt armastatud Rootsi ülerõivaste tootja, mille ajalugu ulatub sajandi taha. Esialgu kalameestele tehtud joped ja mantlid on hinnatud, kuna sobivad hästi Eesti kliimasse hästi oma vee- ja tuulekindluse tõttu. Didriksonsi tootevalikust leiab jopesid, mantleid, mütse, kummikuid ja palju muud nii naistele, meestele kui lastele.

Guess mugavad teksad

1981. aastal nelja venna poolt USAs loodud kaubamärk on täna üks tuntumaid brände, mis on kindla koha leidnud ka eestlaste armastatuimate kaubamärkide seas. Üks esimesi disainer-teksabrände on tuntud vormivate teksapükste poolest, mis on venivad ja mugavad igapäevaseks kandmiseks. Kevadiselt värvilised, kõigega sobivad mustad või klassikalised sinised - valik on lai!

Dr. Martens ikoonilised saapad

1940. aastatel praktilisest vajadusest sündinud spetsiaalselt pehme välistalla ja nahast sisetallaga saapaid on läbi aastate kandnud nii töölised, punkarid kui hipsterid. Suurbritannia kaubamärk on tänaseks vallutanud paljude südamed ja tootevalikus on erinevaid saapamudeleid, kingi ja rihmikuid. Dr. Martensid on kurikuulsad selle poolest, et neid tuleb n-ö sisse kanda, kuid kui juba sisse kantud, on tegu mugavate ja vastupidavate jalatsitega, mis kestavad aastaid.