Kuidas aidata laps koerahirmust üle?

Teinekord kipuvad vanemad last lohutama, tema hirmu pisendades või olukorda ilustada püüdes. See annab lapsele signaali, et tema muret ei mõisteta, ning kui muret ei mõisteta, ei saa ka selle inimese pakutud lahendus olla selline, mida tõsiselt võtta. Seetõttu väldi kindlasti naeruvääristamist – “Ära ole tita!” –, pisendamist – “Siin ei ole ju midagi, mida karta” –, survestamist – “Muri on armas kutsu, ta ei tee sulle haiget, mine mängi temaga” – ja loogilist veenmist – “Lähim kuri koer on meist 20 km eemal, oma aias ketis.”

Loogiline veenmine on kehv strateegia, sest selle toime on lühiajaline. Pikas plaanis see võimendab hirmu, sest ühest küljest loob ajutist turvatunnet, võimaldades hirmu­objekti vältida, teisalt n-ö mätsib hirmu kinni – hirmu­tunde enda lahendamisega ei tegeleta, püütakse vaid hetkeolukorras lohutust leida.