„Mu laps kardab koera ega julge ta lähedussegi minna! Mida teha?“ Tegevusterapeut aitab

Toimetus sai kirja: „Meie vanaema-vanaisa võtsid koju koera, et mu viieaastasele pojale heameelt teha. Paraku on selgunud, et laps kardab koera niivõrd, et ei suuda tema läheduseski olla – hakkab nutma ega rahune enam. Mida teha?“ Küsisime nõu tegevusterapeudilt.