Ema pärast tütre sündi: tundsin, justkui oleks minu ja poja vaheline side nüüd lõhutud

Kaks last väikese vanusevahega oli meie pere teadlik valik. Tegelikult soovisime Egoniga (33) teist last isegi varem, aga pesamuna lasi end veidi oodata. Esiklaps Aaron (3) oli peaaegu kahene, kui saime teada, et meie perre lisandub neljaski liige. Kuigi poiss oli nii vana, et oleks võinud hakata lasteaias käima, jätsin ta sisetunde ajel veel koju. Rasedana kartsin lasteaiast tulevaid võimalikke viirusi ja tõtt-öelda on mul veel raske temast lahti lasta. Selleks sügiseks on meil siiski lasteaiakoht.