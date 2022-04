Ohvriabi mõtlemapanev statistika: millega pöördutakse kriisiabi telefonile kõige enam?

Kui eelnevatele aastatele tagasi vaadata, siis on Triinu sõnul tööd palju. „Viimasel ajal on pöördujate arv olnud stabiilselt kõrge. Näiteks tegelesid ohvriabi töötajad eelmisel aastal üle 3800 uue juhtumiga, milles oli kannatanuid pisut üle 4000.” Kõige enam pöördutakse viimasel ajal ohvriabi poole just seoses perevägivalla juhtumitega. Üks põhjustest, miks see nii võib olla, on Triinu sõnul asjaolu, et me lihtsalt märkame seda rohkem. „Oleme küpsem ühiskond, me märkame ja tegeleme nende teemadega.” Ka haridussüsteemis on oluline vägivallaennetuse teemadele enam tähelepanu pöörata. „Kooliprogrammides räägitakse sellistel teemadel pisut rohkem kui varasemalt, siiski käivad ka ohvriabi töötajad koolides samal teemal rääkimas,” kommenteerib Tatjana.