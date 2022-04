Pere ja Kodu podcast | VAT Teatri näitekirjanik: iga lapsevanema kohustus on lastega ka raskeid teemasid arutada

"Lapsed võivad küsida vanematelt väga ebamugavaid küsimusi – miks inimesed joovad; kuidas mõnel lapsel ei vaata vanemad üle, et tal oleksid puhtad riided ja toit olemas. Raskeid teemasid tuleb käsitleda - see on lapsevanema kohustus ja rõõm. On hea, kui selles on abiks mingi lugu, millele toetuda," usub Seeder.