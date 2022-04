Eestis on aastatega üha kasvanud trend, et esimesse klassi astuvale lapsele kingitakse nutiseade. Samas mitmetes uuringutes on järeldatud, et väga varane liigkontakt nutimaailmaga, ka enne 1. klassi astumist, on toonud kaasa algklassilaste keskendumisraskused ja seega õppekavades ettenähtud teadmiste omandamise madalama tempo.