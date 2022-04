Meil on kodus lastel ekraaniaja piirangud, kuid enda nutitelefoni kasutamist me mehega rangelt ei piira. Ükskord hakkasin vaatama oma mobiilikasutust nädalate lõikes ja avastasin, et ühel nädalal oli see üle 21 tunni. 21 TUNDI!!! See on peaaegu üks ööpäev.