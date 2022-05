Moonipalmik

Umbes 1 kg stritslit (kaheksale kuni kümnele)

Kuuese Uku-Robini sõnul on “see nii hea, et ei suuda söömist lõpetada”. See palmik on tõesti ebareaalselt maitsev.

25 g pärmi

1 sl tavalist suhkrut

550 g valget speltajahu

250 ml piima

100 ml agaavisiirupit

150 g võid

1 muna

1 tl vanillsuhkrut

soola

veidi jahu rullimiseks

määrimiseks 1 muna ja 10 ml piima

Täidis: