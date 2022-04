Aidates lapsel sõpru leida loome tugeva aluse tema tervisele. Kuidas teda selles toetada?

Psühholoogid tõdevad, et parimad sõbrad ei ole lihtsalt need, kellega on tore koos olla – nad on meie usaldusisikud! Lapse peas on parim sõber pigem sarnane pereliikmega – tema pere ja kodu on teinekord sama tuttav ja mõnus nagu enda oma. Täiskasvanutena tunneme, et parimad sõbrad on inimesed, kes on alati olemas ja kellele võime alati helistada, kui on vaja muresid ja rõõme jagada. Rebecca Braber, Sussexi ülikooli psühholoogialektor märgib, et parimate sõpradega jagame suuremat intiimsust kui teistega – meil on tunne, et me seisame üksteise eest igas olukorras ja tegelikkuses on meile esmatähtis pigem toetuse tunnetamine, mitte alati niivõrd füüsiline koosolemine.

Ka loomad vajavad sõpru!

Traditsiooniliselt on arvatud, et sõprussuhetel on pigem kultuuriline taust, ent tegelikkuses on tähendus veel sügavam ja ulatub lausa loomariiki. Näiteks uurides paaviane ja delfiine on leitud, et ka nende puhul on sõprussuhted lausa elulise tähtsusega. Meessoost delfiinid loovad sõprussuhteid ühiste huvide baasil – nad käivad koos toidujahil, nende suhted võivad kesta aastakümneid ja omavad suurt mõju ka paarilise leidmisele ja soojätkamisele. Paavianid loovad sõprussidemeid, et tulla toime eluraskustega varasemas nooruses.

Lapsed suudavad teisi mõista alles neljaselt

Sõprade leidmine ja hoidmine on aega- ja vilumustnõudev protsess. Alles umbes nelja-aastaselt suudavad lapsed mõistma hakata, et ka teistel inimestel on oma mõtted ja tunded, mis võivad nende omadest päris palju erineda. Selline võime ette kujutada, kuidas teine inimene end tunneb, loob aluse lähedasemate suhete loomisele.

Lapsed suhtuvad sõprussuhetesse reeglina pragmaatiliselt – nad loovad suhteid nendega, kellega nad parajasti koos satuvad olema. Täiskasvanutel on tihti oluliselt raskem uusi sõpru leida kui lastel, kuna me ei satu väga sagedasti 25 omaealisega samasse ruumi.

Mitme tunni pärast saab tuttavast sõber?