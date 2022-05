Tudengina Sloveenias käinud Monika (43) oli Balkanist vaimustuses. Kui Eesti oli just Euroopa Liitu astunud, sai temast E-riigi akadeemia projektiarendusjuht. Projekti raames kutsuti Eestisse Balkani riikide esindajad, et tutvustada neile e-riigile ülemineku kogemust. Praegune ettevõtja Aleksandar (46) tuli Eestisse Serbia peaministri nõunikuna. Mees räägib, kuidas ta juba reisi kolmandal päeval tundis, et Monika on tema jaoks see õige. “Mulle meeldis tema naeratus ja positiivne suhtumine. Tahtsin kohe temaga koos olla,” meenutab Aleksandar. “Mu vanemad toetasid mind kohe, sest minu elevus ja armumine oli pärast Eestist naasmist täiesti ilmne.”