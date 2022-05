Meisterda lapsega emale kingituseks imeilus siidsall!

Töö käik 1. Meie ostsime oma rätikutoorikud ja siidivärvid Arte kunsti- ja hobikauplusest. Soovi korral soeta lisaks muudele värvidele ka väike tuub sellist siidivärvi, millega mugavalt kontuure teha. Nende värvivalik on päris lai ja kasutada saab neid nii teksti kirjutamiseks kui ka värvide piiramiseks. Proovisime ka ise mõlemat varianti, aga lõpuks segasid lapsed kontuurvärvi hoopiski kõikide teiste värvidega kokku. See andis jällegi tulemusele vahva läike juurde.

2. Et hoida laud ja käed puhtana, laota sall või rätik kandikule ning tõmba kätte kile- või kummikindad.

4. Nüüd lase fantaasia valla ja asu pintsliga maalima. Pea meeles, et eri värve saab veel omakorda kokku segada.

6. Tulemuse kinnitamiseks on vaja rätik või sall üle triikida. Triikimisega värv kinnitub ja see annab vastupidavuse pesemise korral. Lapsed võivad soovida ise oma loomingut föönitada ja triikida. Sel juhul juhi nende tähelepanu ohtudele ja kindlasti on vajalik täiskasvanu järelevalve!