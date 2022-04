Mures ema: mu viiene on harjunud uinuma vaid minuga koos. Mõtlen õudusega, mis beebi sündides saab

„Mu viiene poeg on harjunud magama jääma nii, et oleme mehega tema kõrval - vahel võtab tal uinumine aega aga lausa tunni. Meil on varsti sündimas beebi ning mõtlen õudusega, kuidas siis kahe lapse puhul magamaminek välja nägema hakkab, " muretseb beebiootel Kristi. Unenõustaja Marianne Tobro annab näpunäiteid, kuidas last toetada, et ta ise uinuma harjuks.