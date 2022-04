Kui enne tundsin muret, et kas mu lastel on tulevikus piisavalt puhast õhku ja tervislikku toitu, siis tänasel päeval valutan südant hoopiski nende tuleviku pärast meie kodumaal. Ma arvan, et pole ema või isa, kes seda praegu ei teeks. Ma pole teadlikult siiani sõna võtnud sel teemal, mis hetkel maailmas kõige aktuaalsem on. Samamoodi ei jaga ma sotsiaalmeedias või kuskil mujal sõjaga seonduvat. Nüüd aga tunnen, et mingi nurga alt tahaksin ikkagi ka mina oma mõtteid avaldada.