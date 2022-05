MÜÜGIL VIIMASED LISAKOHAD LAVA EES| Juba täna ja homme suurim kodumaine kogupereseiklus Lotte ja ta sõpradega, publikut ootab üle 100 esineja

Täna ja homme jõuab lõpuks ometi armastatud koeratüdruk Lotte värskeim seiklus Saku Suurhalli lavale – toimub kogupereetendus “Lotte ja vana õunapuu saladus”. Müügil on veel viimased kohad erikujuga lava ees põrandal, lisaks veel valitud kohad tribüünidel. Kiirusta, sest need etendused on ainult kolm korda Saku Suurhallis. Osta siit.