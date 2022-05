MÜÜKI TULID LISAKOHAD LAVA EES| Ainult sel nädalavahetusel suurim kodumaine kogupereseiklus Lotte ja ta sõpradega

Sel laupäeval ja pühapäeval, 14. ja 15. mail, jõuab armastatud koeratüdruk Lotte värskeim seiklus Saku Suurhalli lavale – toimuvad kogupereetendused “Lotte ja vana õunapuu saladus”. Head kohad on ammu olnud välja müüdud. Nüüd on erikujuga lava valmis ja korraldajad on lisanud igale etendusele põrandale lava ette 60 lisakohta. Kiirusta, sest need etendused on ainult kolm korda Saku Suurhallis. Osta siit.