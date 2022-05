Naljatame elukaaslase Madisega (30), et kui mõni teine naine peab olema kolm korda rase, et saada kolme last, siis meie võtsime kätte ja tegime kogu töö kiirelt ja korralikult ära. Nii minu kui ka mehe suguvõsas on kaksikuid ennegi olnud, kolmikute puhul oleme aga teerajajad. Rasedustestil kahte triipu nähes oli mul millegi­pärast kohe tunne, et lapsi on rohkem kui üks. Et neid on kolm, poleks ma aga eales osanud arvata!