MOKAfit — lihtne ja tõhus holistiline treeningprogramm, mis viib uue enesekindluse ja sisemise rahuni

Tervislik toitumine ja järjepidevalt treenimine ei ole ainult üks faas elust, see on elustiil. See muutub lihtsalt elu loomulikuks osaks. Ma olen nüüdseks harjunud sööma toite, mis on mu kehale head, ja harjunud tegema trenni, sest see mõjub mulle nii füüsiliselt kui ka vaimselt hästi. See teekond on õpetanud mind armastama iseennast ja see tunne on imeline. Seega, miks jätta kõik pooleli? Tulemused ei jää püsima, kui liigume hiljem vanale rajale tagasi.

Mulle meeldib MOKAfiti juures kõige enam see, et olenemata sellest, et see pole personaalne toitumis- ja treeningkava, saan ikkagi tunda, et ma ei pusi üksi. Mu taga on väga imeline ja toetav meeskond ning iga mure ja rõõmuga saan ma pöörduda MOKAfiti tiimi liikmete poole, kes on alati olemas. See pole lihtsalt treening ja toitumine. Need teadmised ja tarkused, mida MOKAfiti meeskond meile jagab, annavad väga tugeva põhja, et me õnnestuks ning et see õnnestumine püsiks. Olen elus katsetanud palju toitumiskavasid, kuid sellist pühendumist ma varem näinud pole. Tänu sellele hakkasin ennast analüüsima ja olen jõudnud punkti, kus mu mindset on täielikult muutunud.