PERE JA KODU KAANELUGU | Marina Kaljurand: ma ei oska lapselastele seletada, mis on sõda. Kuidas rääkida, et temavanused lapsed surevad seal?

Marinaga (59) intervjuu­päeval kohtudes oleksime juba nagu vanad tuttavad – ta on soe ja avatud inimene, kellega on lihtne ühele lainele saada. Oma lapse­lastest räägib ta nii heldinult, et suudan vaevu pisarat tagasi hoida.

Marina tunnistab, et aeg, mil tema lapsed olid väiksed, ent töökohustused teda diplomaadina eri riikidesse elama saatsid, põhjustas talle palju südamevalu. “See oli väga raske. Ma ei tea siiani, kui palju see mu lapsi mõjutas, et ma ei olnud alati kodus, kui nad oleksid võinud mind vajada."

Nagu siis sõitis Marina igal võimalusel koju, veedab ta nüüd kõik vabad päevad Eestis perega. Kaisa poega Mattiast (4) näeb Marina igal nädalavahetusel, Kristjani laste Karl Augusti ehk Kusti (3,5) ja Oskariga (1,5) kohtub ta natuke harvem, sest nende kodu on Tartus.