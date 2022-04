Teismelised on väga aktiivsed nutitelefonide kasutajad ja see on nende elus tähtsal kohal, olles nii kommunikatsioonitööriist kui ka meelelahutustööriist. Eestis on nutitelefoni omanik juba iga neljas eelkooliealine laps, uuringute tulemused näitavad, et kui 2010. aastal käis mobiiltelefoniga internetis 31% eesti lastest, siis 2018. aastal oli see arv kasvanud juba 86% juurde.

Kuidas aga nutiseadmeid armastava põlvkonnaga jutule saada ning neid võimalikele murekohtadele mõtlema suunata ilma pideva näägutamise ja moraalilugemiseta? Siin mõned soovitused.